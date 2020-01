Basterebbe guardare il punteggio per avere la dimensione della vittoria della BCC Vasto Basket in terra marchigiana: 82-57. I biancorossi si scrollando di dosso le due sconfitte consecutive ed impongono ai padroni di casa della Poderosa Montegranaro un pesante passivo forse inimmaginabile alla vigilia. La formazione allenata da coach Di Salvatore ha imposto sin dalle prime battute il suo gioco, lasciando poco spazio agli avversari.

Parziali che hanno visto Ierbs e compagni sempre avanti, sin dal primo quarto, chiuso 22-12. Gli altri quarti si sono chiusi sul 43-27 e 64-41, fino al corposo 82-57. Chiave di volta l'ottimo atteggiamento difensivo della BCC Vasto. Del resto a coach Di Salvatore non erano andati giù i tanti canestri subiti contro Porto Sant'Elpidio e in settimana aveva lavorato per blindare la propria area. In avanti ci hanno pensato un Vincenzo Dipierro formato super e un Gianluca di Carmine sempre più in forma a mettere a referto metà dei punti biancorossi. Nel finale spazio anche per l'esordio in serie B di Alessio Salvatorelli.

Tanto l'entusiasmo di squadra e dirigenti che hanno potuto esultare sugli spalti per una vittoria davvero importante. La BCC Vasto Basket ora sale a quota 4 punti in classifica, dimostrando che in questa stagione potrà dare filo da torcere a chiunque.

Poderosa Montegranaro: Cernivani 0, Perin 7, Redolf 11, Berdini 0, Sabbadini 0, Carpineti 8, Temperini 12, Catakovic 5, Nobile 9, Magrini 5. Coach: Bianchi

BCC Vastp Basket: Sergio 4, Di Carmine 21, Dipierro 25, Di Tizio 8, Ierbs 1, Durini 7, Menna ne, Marinelli 8, Salvatorelli 0, Serroni 8. Coach: Di Salvatore