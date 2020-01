Il buonumore in casa Vastese non è mai mancato, ma la vittoria di Avezzano ha sicuramente ricaricato l'ambiente e ridato fiducia nei propri mezzi al gruppo. Il primo obiettivo è proseguire su questa strada, con continuità di risultati, soprattutto in casa, dove la vittoria manca dall'8 settembre, prima giornata, 2-1 contro il Miglianico, poi due sconfitte (San Nicolò e San Salvo) e un pareggio (Acqua&Sapone). In campionato i biancorossi non hanno ancora mai vinto due partite di seguito.

Domenica all’Aragona alle 14.30 arriva il Civitella Roveto penultimo in classifica con 5 punti, reduce dalla sconfitta interna di sabato scorso contro il River Casale. Sulla carta sembra una partita facile, ma Mario Lemme non vuole che i suoi abbassino la guardia e in allenamento ha ricordato più volte l'importanza di questa gara. Negli ospiti gioca il capocannoniere del torneo, Maiorano, che ha messo a segno 7 reti.

Nel corso della rifinitura mattutina al campo della 167 la squadra si è allenata quasi al completo, assenti i due portieri Cialdini e Cianci, l'unico indisponibile è Mattia Di Santo. Continuità anche nell'undici titolare che potrebbe essere lo stesso sceso in campo ad Avezzano: Cialdini in porta, difesa con Triglione e Berardi terzini, Benedetti e Irmici al centro, Battista e D'Adamo davanti alla difesa, Avantaggiato più avanzato, Antignani, Soria e Di Vito in attacco. Se Spagnuolo dovesse farcela in ballottaggio per un posto da terzino destro ci sarebbero Triglione e Benedetti.

Arbitra Stefano Papa di Chieti, coadiuvato da Alessandro e Carmine Martelli di Lanciano. Giovedì in amichevole la Vastese ha vinto 2-0 contro la Primavera della Virtus Lanciano.



Il Vasto Marina gioca in trasferta contro il Capistrello, terza forza del campionato, non sarà facile, i vastesi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ma in questo caso anche un pareggio andrebbe più che bene. D’Alessandro è squalificato, mentre rientra Florio. In dubbio la presenza di Loris Della Penna che reduce da un’influenza si allena a parte per incompatibilità con lo staff tecnico.

La Virtus Cupello, che ha richiamato Memmo al posto di Carbonelli, ospita l’Alba Adriatica, l’avversario è ostico, ma per i rossoblu, senza Luongo e Gabriele Ottaviano, che in settimana hanno deciso di lasciare la squadra, è il momento di iniziare a vincere. Il San Salvo sarà invece impegnato nella trasferta di Montorio.

In settimana è previsto un altro turno di campionato, mercoledì alle 14.30 si gioca per la decima giornata.

Le altre squadre vastesi. In Promozione il Real Tigre attende in casa domenica alle 14.30 il Silvi, in Seconda Categoria l'Incoronata Calcio Vasto gioca a Casalanguida, mentre in Terza Categoria c'è il derby tra Real Porta Palazzo e Sporting Vasto.





Il programma della nona giornata di Eccellenza. Domenica 27 ottobre, ore 14.30. Capistrello-Vasto Marina, Miglianico-Acqua&Sapone, Montorio-San Salvo, Pineto-Altinrocca, River Casale-Francavilla, Rosetana-San Nicolò, Torrese-Avezzano, Vastese-Civitella Roveto, Virtus Cupello-Alba Adriatica



La classifica. San Nicolò 20, Avezzano 19, Torrese e Capistrello 16, Pineto 13, Alba Adriatica 12 e Miglianico 12, Vastese 11, Rosetana e San Salvo 10, Montorio e Francavilla 9, River Casale 8, Altinrocca, Vasto Marina e Acqua&Sapone 6, Civitella Roveto 5, Virtus Cupello 2



Il prossimo turno, decima giornata, mercoledì 30 ottobre, ore 14.30. Alba Adriatica-Vastese, Altinrocca-River Casale, Avezzano-Montorio, Civitella Roveto-Capistrello, Francavilla-Rosetana, Pineto-Torrese, San Nicolò-Virtus Cupello, San Salvo-Miglianico, Acqua&Sapone-Vasto Marina