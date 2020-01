Un'auto si è ribaltata stamani in via Del Greco, a Vasto Marina, e il conducente è ora ricoverato all'ospedale San Pio da Pietrelcina.

Attorno alle 10.20 di oggi, N.M., 77 anni, di Vasto, aveva appena superato il sottopassaggio e viaggiava in in direzione dell'incrocio con viale Dalmazia quando, per cause che la polizia municipale sta accertando, forse un malore, l'uomo ha perso improvvisamente il controllo della macchina, che si è andata a scontrare contro una vettura parcheggiata, ribaltandosi.

Sentito il botto, i residenti della zona hanno visto l'uomo intrappolato a testa in giù nell'abitacolo e hanno lanciato l'allarme. In ambulanza il pensionato è stato trasportato nella struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis.