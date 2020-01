La BCC Vasto Basket scende in campo questa sera a Montegranaro per la 4ª giornata del campionato Lega Adecco DNB. Dopo due sconfitte consecutive i biancorossi allenati da Sandro Di Salvatore sono chiamati ad una prestazione maiuscola per conquistare i due punti in classifica. Non sarà semplice, perchè la Poderosa Montegranaro, dopo due stop nelle prime giornate è tornata alla vittoria e ora vuole iniziare a correre forte.

"Non sarà sicuramente una partita facile - spiega Di Salvatore -. Però noi dopo una sconfitta interna saremo certamente più affamati del solito. Andiamo a Montegranaro per giocarcela. Di certo la squadra è viva, le due sconfitte sono arrivate dopo 40 minuti di combattimento sul campo".

L'ultima gara sul campo neutro di Pescara, contro l'Ecoelpidiense Porto Sant'Elpidio, ha visto la BCC Vasto subire ben 79 punti. Per una squadra che ha nella difesa una delle sue armi migliori un campanello d'allarme. "Durante la settimana abbiamo cercato di mettere a posto delle cose che con Porto Sant’Elpidio non sono andate bene - conferma Di Salvatore - e siamo pronti per giocarcela fino alla fine".

La Poderosa Montegranaro, nonostante la partenza lenta, è tra le formazioni migliori del girone C. "E’ una buonissima squadra, secondo me costruita per far bene. Hanno 4 elementi di grande spessore e sei under molto buoni. Il tecnico, Piero Bianchi, conosce molto bene questi campionati. E’ sicuramente tra le migliori del girone".

Ierbs e compagni in settimana hanno studiato bene gli avversari e si sono preparati per ben figurare. "Dobbiamo stare molto attenti sulle caratteristiche individuali dei loro giocatori come i tiri da 3 di Temperini o il gioco dentro l’area di Nobile e Carpineti. Abbiamo messo a posto un po’ di cose su questi aspetti. Cercheremo di esprimere il nostro gioco d’attacco cercando di raggiungere gli obiettivi dei nostri giochi d’attacco".

Il calendario, complice le due gare che la BCC Vasto Basket ha dovuto disputare in campo neutro, non ha certo dato una mano all'esordio in DNB. Dopo la trasferta di questa sera ce ne sarà un'altra, sul difficile campo di Latina, prima del tanto atteso primo match al PalaBCC, il 10 novembre contro il Giulianova, formazione a punteggio pieno e che potrebbe presentarsi a Vasto da capolista. "Un passo alla volta - ricorda Di Salvatore -, perchè questo campionato sarà molto difficile. Noi dobbiamo essere bravi a restare concentrati. Non vediamo l'ora di tornare a giocare in casa nostra, perchè sono convinto che il pubblico vastese potrà darci una grande mano per affrontare i momenti cruciali di ogni match".