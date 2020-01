Ancora un mese per raccogliere le sottoscrizioni e far nascere la Banca di Vasto Credito Cooperativo. Questa mattina, nella pinacoteca di Palazzo d'Avalos, i rappresentanti del comitato di adesione si sono confrontati con esperti del settore, per far emergere gli aspetti positivi di una tale presenza nel territorio. Di fronte ad un attento pubblico è stato l'avvocato Vincenzo Bassi a moderare l'incontro, aperto dai saluti del presidente del comitato promotore, avvocato Giorgio Del Borrello, e seguito dagli interventi di Alfredo Savini, presidente della federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Abruzzo e Molise, Michele Samuele Borgia, dell'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara, Pierfilippo Verzaro, responsabile legale di Federcasse Roma, Giuseppe Mauro, ordinario di Politica Economica presso la facoltà di Economia dell'Università D'Annunzio, Antonio Cuculo, vicepresidente del comitato di adesione.

Nel servizio di Giuseppe Ritucci, con le riprese di Eduardo D'Addario, le interviste all'avvocato Del Borrello, al professor Mauro e al presidente Savini.