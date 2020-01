Se nel Gran Premio di Australia erano state le gomme a creare il caos in pista, in Giappone grande protagonista del motomondiale è il maltempo. Annullate Q1 e Q2, le fasi di qualficazione, con i piloti che si sono giocati le posizioni in griglia di partenza in una sessione unica da 75 minuti. Pista bagnata, con i campioni delle due ruote occupati a fare il tempo e a trovare il giusto assetto in vista di una gara da disputare sotto la pioggia giapponese.

La sfida mondiale si accenderà in queste ultime due gare e Jorge Lorenzo ha messo pressione a Marc Marquez, leader del mondiale, conquistando la pole position. Con condizioni che quest'anno sono state una rarità, tanti gli outsider che hanno trovato una buona performace di guida a Motegi.

Si deve accontentare del 15° posto Andrea Iannone. Il pilota vastese in sella alla Ducati del Team Energy Pramac ferma il cronometro sul tempo di 1'57.347, a quasi 4 secondi dal primo della classe. Per lui domani sarà un gran premio di sofferenza, anche se in passato ha dimostrato di sapersela cavare bene sul bagnato.

La griglia di partenza. Lorenzo, Marquez, Hayden, Pedrosa, Rossi, Dovizioso, Bautista, Bradl, Espargaro, Hernandez, Cructchlow, Nakasuga, Smith, Edwars, Iannone, Petrucci, De Puniet, Aoyama, Laverty, Scassa, Corti, Barbera, Cudlin, Staring, Pesek.