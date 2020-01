Il mondo della tv lo ha sempre affascinato e in questa stagione televisiva ha realizzato il suo sogno. Silvio Di Pardo, 27 anni, originario di Celenza sul Trigno e conosciuto da tutti come Silvio VJ. Ha sempre lavorato come ragazzo immagine e vocalist e quest'anno ha partecipato al casting per Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Ha raccontato all'amico vastese Roberto Colanzi come è nata questa sua esperienza. "Ho inviato curriculum e foto e sono stato chiamato per partecipare - racconta Silvio - e il risultato l'avete visto tutti, l'ho superato! Sono stato scelto per le mie doti comunicative e per la mia simpatica e spontaneità. E' un mondo nuovo per me, sono solo all'inizio e la strada sarà lunga. Sembra qualcosa di facile, ma bisogna studiare e darsi da fare".

Ha le idee chiare il giovane abruzzese. "L'unica cosa importante è rimanere umili e con i piedi per terra. Il successo può essere illusorio e non diventi un Dio. Devo rimanere un artista e sapere di essere un esempio da seguire perchè sono sotto gli occhi di tutti. L'esperienza è molto bella perchè sto conoscendo tante persone dello spettacolo e stanno nascendo molte amicizie". Uno dei desideri di Silvio è quello di intraprendere un percorso nel mondo del cinema. "Ma bisogna prepararsi e impegnarsi. Però con tanta determinazione e voglia di fare sono certo che riuscirò anche in questo".

Per ora c'è Domenica Live, che lo porta ogni domenica sul piccolo schermo su Canale 5. "Sono uno dei tre angeli custodi dei Vip. Il nostro compito é quello di supportarli e far superare loro le paure. A me é stata assegnata l'attrice e regista Simona Izzo, che ha la fobia dell'altezza. Con lei é stato un bel inizio, è una persona che ha fatto tanti anni di cinema e tv, per me é un onore affiancarla. Poi lei é simpaticissina e brava, mi ha aiutato molto e mi ha dato diverse dritte su come comportarmi davanti la telecamera. Non posso non ringraziare le redazioni di Milano e Roma, che mi hanno seguito nelle esterne, sono stati gentili e disponibili".

Per Silvio Di Pardo è solo l'inizio di quello che spera possa essere un lungo percorso. "Ho iniziato questa nuova esperienza con grinta e determinazione. C'è ancora tanta strada da fare, sono solo all'inizio, non è facile come sembra ma ce la metteró tutta. Ringrazio le persone che mi hanno dato l'opportunità di vivere questa esperienza e un grazie speciale anche alla mia famiglia che mi sostiene ogni giorno, agli amici e le persone che mi sono vicino e che mi trasmettono il loro calore. Sono contento di questa opportunità che mi viene data, è un modo per conoscermi meglio e mettermi in gioco".