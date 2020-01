Un giornata dedicata alla solidarietà. Domani, sabato 26 ottobre, la direzione del supermercato E.Leclerc Conad - Centro del Vasto, in collaborazione con l'associazione Un buco nel tetto organizza una raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità a favore della Casa Famiglia Manuela e della Casa di accoglienza Genova Rulli di Vasto.

Per tutta la giornata all'ingresso del supermercato ci saranno i volontari dell'associazione, con un distintivo di riconoscimento, che consegneranno a tutti i clienti un volantino con le indicazioni di tutto ciò che potrebbe servire nelle due realtà sociali della città. Starà poi al buon cuore dei clienti acquistare qualcosa di quanto indicato e lasciarlo in dono ai volontari all'uscita dal supermercato. "Ognuno doni ciò che il suo cuore desidera - commentano i volontari dell'associazione -. Non donate con tristezza nè per forza. Il Signore ama chi dona con gioia, anche se dona poco. Vi aspettiamo numerosi e passate parola a quante più persone possibili".