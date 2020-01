Francesco Del Viscio, Michael Leone, dj Bile e Reeda. Solo loro il nucleo fondativo di radioplayz.it, la radio online nata a Vasto con la collaborazione della Consulta giovanile e il patrocinio del Comune.

Stamani i quattro ragazzi, insieme all'assessore Marco Marra, hanno presentato l'iniziativa nella Sala del Gonfalone del municipio. "E' un progetto aperto a tutti", spiega Michael. "Radioplayz si può ascoltare anche tramite mobile".

Già definito il primo palinsesto: "Tg sociale nazionale, Tg rock, Coming soon, Meteo, uno spazio dedicato a Libera, l'associazione antimafia che si batte per la legalità, e la rubrica La città vista dai giovani, un progetto che vorremmo far evolvere in un programma di un'ora", annuncia Francesco. L'obiettivo è dare risalto agli "eventi che abbiano rilevanza pubblica in città" ed è già nata una prima collaborazione con Il Vasto, il quotidiano a distribuzione gratuita nato nei mesi scorsi.

Lanciata anche l'iniziativa Diventa uno speaker di Radioplayz.it.