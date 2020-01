"Il Movimento 5 Stelle incontra i cittadini". Gli attivisti vastesi lanciano l'iniziativa che li porterà in quattro quartieri della città, lontani dal centro storico, i 4 sabati diversi. "L'obiettivo è conoscere il fabbisogno del territorio ed elaborare con loro iniziative atte a rimuovere ostacoli che non consentono lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita. Il Movimento 5 Stelle ha bisogno di conoscere per programmare interventi e progetti ed elaborare nuove idee a cui darà forza presso le istituzioni politiche". Il primo appuntamento, a cui parteciperà il senatore Gianluca Castaldi, sarà nel quartiere Sant'Antonio Abate.

Il calendario:

26 ottobre ore 18.30 - Quartiere Sant'Antonio

9 novembre ore 18.30 - Quartiere San Lorenzo

23 novembre ore 18.30 -Quartiere Incoronata

7 dicembre ore 18.30 - Quartiere San Paolo



Per informazioni rivolgersi al numero 0873.450542