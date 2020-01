“La visita del Governatore rappresenta per un Club il momento di maggiore attenzione alla vita rotariana, al Distretto e all’orgoglio di essere rotariani. I valori che in questo anno cerco di portare avanti, dell’amicizia e del rispetto reciproco, dovranno essere maggiormente dimostrati in questa occasione”, così ha scritto ai soci il Presidente del Rotary club di Vasto,

avv. Pierpaolo Andreoni, annunciando l’importante evento della venuta in città, domani 25 ottobre 2013, dell’attuale Governatore del Distretto 2090, dott. Luigi Falasca, noto professionista di Agnone (IS).

Il dott. Falasca, infatti, laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Bologna, è specialista in Ostetricia e ginecologia e in Fisiopatologia della riproduzione umana ed è primario ospedaliero dal 1990. Attualmente dirige la UOC di Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Agnone e Isernia. Impegnato nel volontariato della donazione di sangue è stato fondatore dell’AVIS di

Agnone e suo presidente per quindici anni.

Attualmente ne è presidente onorario. Per 10 anni ha ricoperto la carica di consigliere nazionale dell’AVIS. Pratica il tennis e lo sci. È cultore della fotografia. Sposato con Annamaria Zaccardi, insegnante di Lettere nel Liceo Scientifico di Agnone, ha due figli: Adriana, specializzanda in Ginecologia e Nicola, laureando in Informatica.

Anche il curriculum rotariano del dott. Falasca è abbastanza ricco. È socio del Rotary Club Agnone del quale è stato fondatore nel 1988 e due volte presidente. Ha ricoperto vari incarichi distrettuali tra cui due volte quello di assistente del governatore, due volte quello di componente della Task Force distrettuale quale responsabile della Salute e due volte assistente dell’istruttore distrettuale. Ha partecipato nel 2006 al Zone Institute di Lille dove, in qualità di presidente del Club Agnone, assieme all’allora DG Antonio Guarino, consegnò al presidente internazionale Carl Stenhammar, la Campana del Centenario, offerta dal Rotary Club Agnone e dal Distretto 2090 e attualmente conservata a Evaston.

Nel 1988 ha ricevuto dal DG Alberto Breccia Fratadocchi il Paul Harris Fellow per la organizzazione del SIPE ad Agnone. Il programma della giornata prevede quattro momenti: alle ore 16,30: visita istituzionale dal Sindaco Aw. Luciano Lapenna, presso la sede comunale; ore 17.30: presso Pala BCC, consegna da parte del Governatore Falasca alla Società sportiva Vasto Basket, di un contributo finalizzato esclusivamente all'acquisto di un defibrillatore sportivo (saranno presenti alla manifestazione

rappresentanti delle varie squadre giovanili del basket e minibasket che offriranno al governatore un piccolo presente); ore 18.15: presso il Palace Hotel si terrà la consueta riunione informativa dei Dirigenti di Club, aperta anche ai soci, con il Governatore; ore 20.30: si terrà la cena conviviale sempre presso il Palace Hotel, ove, dopo la presentazione di un nuovo Socio, il Governatore terrà la sua attesa relazione.

Luigi Medea