La prima festa del vino in città si farà tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. Si chiamerà, molto probabilmente, Gusto Vasto.

Ieri pomeriggio la riunione che, nell'aula consiliare del municipio, ha visto confrontarsi rappresentanti del settore Turismo del Comune ed esercenti.

Il prodotto principe dell'evento sarà il vino, fornito dalle aziende vitivinicole del Vastese che, per fini promozionali, metteranno a disposizione gratuitamente i loro prodotti.

Stand e consumazioni - Verranno allestiti nel centro storico gli stand in cui il vino si potrà comprare in bottiglia.

Ma chi sceglierà la città antica nelle serate del 30 novembre e primo dicembre potrà anche acquistare ad un apposito botteghino un coupon che darà diritto a tre consumazioni, accompagnate da altrettanti bicchieri di vino. Ogni locale sceglierà il menu da mettere a disposizione dei clienti e avrà la facoltà di organizzare spettacoli d'intrattenimento.

Le polemiche - Il Comune ha deciso di estendere anche ai bar la partecipazione alla manifestazione, inizialmente aperta solo al settore della ristorazione. Una decisione che ha già fatto scoppiare le prime polemiche.

Se i titolari dei ristoranti storcono i naso (in segno di dissenso, non tutti hanno firmato la convenzione di adesione all'evento), sono gli stessi proprietari dei bar a lamentare il loro mancato coinvolgimento: nella convocazione della riunione, avvenuta a voce, molti esercenti non sono stati invitati al confronto con l'amministrazione comunale. E ora minacciano di disertare Gusto Vasto in forma di protesta.