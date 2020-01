E' stato necessario il trasferimento al San Pio da Pietrelcina di Vasto per il giovane coinvolto nell'incidente avvenuto questa sera, poco dopo le 20, in via Incoronata, all'altezza dell'incrocio con via Nicola Galante. A scontrarsi due auto, un pickup Toyota Hilux guidato da un uomo e l'Audi A3 alla cui guida c'era V.L., 22 anni di Vasto.

L'impatto è stato violento, con le due vetture pesantemente danneggiate nella parte anteriore. L'esplosione degli airbag ha evitato guai seri ai conducenti. Sul posto l'ambulanza del 118 per prestare soccorso al 22enne che ha avuto la peggio nel frontale. Per estrarlo dalla vettura è stato necessario anche il supporto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno anche illuminato la zona con i fari e regolato la viabilità in attesa delle forze dell'ordine.

Le prime cure al giovane, che lamentava forti dolori alle gambe, sono state prestate già sul posto, poi l'ambulanza è ripartita verso il Pronto Soccorso. Lunghe code di auto si sono formate lungo via Incoronata, poichè le auto incidentate occupavano una corsia della strada.