E' scomparso oggi Lino Marinucci, personaggio molto noto tra gli sportivi vastesi per essere un tifoso biancorosso che seguiva da sempre la squadra della sua città, sia in casa che in trasferta.

La sua era una passione iniziata negli anni '70 ed era andata avanti, passando per Pro Vasto e Vastese, fino ad oggi. Suo padre Umberto negli anni '80 era stato il presidente dell'Incoronata Vasto, società dalla quale nacque l'Associazione Calcio Vasto 82.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.