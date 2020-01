Poste Italiane informa che presso l’ufficio postale di Vasto Marina (via Sebenico) sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la vivibilità e la salubrità degli ambienti lavorativi sia dei lavoratori sia dei clienti.



Il servizio alla clientela è garantito da un ufficio postale mobile situato nel piazzale interno dell’ufficio postale, indicato da apposita segnaletica e disponibile con orario: 8.20-13.35 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 fino alle 12.35 il sabato.



L’ufficio postale mobile, allestito temporaneamente fino al termine dei lavori che presumibilmente dureranno 30 giorni, dispone di due sportelli, uno dedicato ai servizi finanziari e l’altro riservato ai servizi postali.



Gli interventi di ristrutturazione riguarderanno anche la messa in sicurezza degli impianti e la realizzazione di una nuova ‘Area prodotti finanziari’ dove la clientela potrà rivolgersi per avere informazioni e consigli sui prodotti di finanziamento, investimento e risparmio.



Per qualsiasi ulteriore esigenza, sono regolarmente operativi gli uffici postali di Vasto 1 (via Cavour) e Incoronata di Vasto (via Adriatica), aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; inoltre la clientela ha a disposizione anche l’ufficio postale di Vasto (via Giulio Cesare) aperto con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.