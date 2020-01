L’Apd Casalbordino supera agevolmente il secondo turno di coppa con un roboante 9 a 2 in casa del Real Atessa 2001. Dopo aver pareggiato in casa nella gara d’andata per 5-5, ci si attendeva una trasferta tutt’altro che agevole per Fortunato e compagni, privi degli infortunati Di Risio, D’Alonzo e D’Amico. Così non è stato, complici le varie assenze anche per la squadra di mister Musacchia, con il Casalbordino che archivia la pratica già nel primo tempo chiudendo avanti per 3 a 0 con le reti di Di Ghionno, Di Paolo e Giurastante.

La seconda frazione è pressochè identica alla prima, i giallorossi fanno la gara e prima siglano altre due reti con Fortunato e Moretta, poi si fanno sorprendere da Cinalli che, con una doppietta, porta lo score sul 2-5. Il Real Atessa prova a fare un ultimo sforzo per cercare di agguantare il pareggio che manderebbe la partita ai rigori, ma dopo 5 minuti di forcing ben gestiti dai ragazzi di mister Lanza, sono ancora quest’ultimi ad andare in rete e chiudere definitivamente la disputa sul 9 a 2.

In rete vanno di nuovo capitan Fortunato, che termina la gara con una tripletta, Moretta ed il giovane Ciffolilli. Da registrare un piccolo infortunio per bomber Ninni, che lascia il campo dopo 20 minuti di gioco, per lui nulla di grave in vista dello scontro di sabato in casa Lanciano, dove mister Lanza dovrebbe ritrovare anche D’Amico e D’Alonzo.

Ottime le prestazioni dei veterani Di Paolo e Giurastante e sempre in crescita le giocate di un Moretta rigenerato negli ultimi tempi. Buone prestazioni da parte di capitan Fortunato, Conti e Di Ghionno che accumulano minuti importanti per la condizione fisica e Ciffolilli che si da molto da fare in avanti trovando anche la via del gol. Buono anche Della Penna che non ha colpe sui gol subiti e compie anche qualche buon intervento. A 10 dal termine fa il suo ingresso in campo Moretti, portiere classe 95’ che gestisce senza problemi i minuti finali dell’incontro. Oggi ultimo allenamento della settimana e poi tutti pronti per la gara di sabato pomeriggio ore 15 nella palesra comunale dei Funai contro l’Atletico Lanciano.