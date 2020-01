I ragazzi del Recinto di Michea

I ragazzi della fattoria sociale Il Recinto di Michea sono stati protagonisti, lo scorso fine settimana, come conduttori nelle gare internazionali di cinofilia che si sono svolte presso la Camera di Commercio di Chieti. Alla gara hanno partecipato e vinto i due Shih Tzu, Pallina Spiaggia di Velluto e Dartagnan ItShow, di Lucy D'Ercole, allieva dell'associazione Diapason di Montesilvano, da anni attiva nel campo della pet therapy.

E infatti i due cagnolini erano condotti da Aldo e Valerio, ragazzi che frequentano il Recinto di Michea, gestito da don Gianfranco Travaglini a Colle delle Mandorle. La preparazione dei due handler (conduttori) è avvenuta nell'ambito di un progetto portato avanti da Lucy D'Ercole, dell'associazione Amici di Flic, e da Leda Del Borello, educatrice della fattoria sociale. I ragazzi si sono impegnati molto nella preparazione durante le scorse settimane, riuscendo a condurre ottimamente i due cani durante la gara.

"La Pet-therapy -spiega Lucy D'Ercole -è una co-terapia dalle caratteristiche e risultati sorprendenti che si basa sul rapporto tra due esseri viventi con caratteristiche differenti: da una parte l’animale, con il suo bagaglio di spontaneità, dall’altra persone bisognose di affetto e di trovare una chiave personale per entrare nel mondo, godendo di benefici scientificamente dimostrati e acquisendo un maggior interesse e maggior partecipazione per ciò che ha luogo nel contesto in cui è inserito".