Due battute del vastese Tiziano Longhi pubblicate su Dagospia, il sito internet di satira politica e di costume più famoso d'Italia. Le stesse che Maurizio Crozza poi pronuncia a Ballarò, il talk show politico di Rai 3 condotto da Giovanni Floris.

Era già accaduto agli inizi della scorsa estate. E' successo anche questa settimana.

"Ho visto, ho visto", dice Longhi. "In effetti, pur non guardando Ballarò, Crozza lo seguo sempre in diretta o in streaming. Sia perché mi piace, sia perché è già successo a giugno che dicesse una battuta uguale ad una che avevo pubblicato sempre su Dagospia il giorno prima. Quella sui decreti del fare dire baciare lettera e testamento".

Tiziano, non ci dire che, secondo te, Crozza ti copia le battute...

"Sinceramente non lo credo. Non credo che lui, con i suoi autori, abbia bisogno di copiare le battute. Una cosa è certa: e cioè che scrivere sempre cose nuove e interessanti non è facile. Altrettanto certo è che Dagospia è uno dei siti più letti d'Italia. Quindi magari così come i musicisti ascoltano sempre tanta musica, sicuramente gli autori leggono tante cose. Certo, io sono contento sia del fatto che Dagospia pubblichi le mie idee, sia che idee simili le dica Crozza... dopo che le ho pubblicate io. Fortunatamente su Dagospia ci sono persino gli orari delle pubblicazioni...".