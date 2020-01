Ripartono a Vasto presso il Centro DonnAttiva di Via Anelli gli incontri formativi organizzati dal Comune di Vasto e l’Associazione Ananke aventi lo scopo di potenziare la sicurezza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e rivolti a figure professionali che operano negli sportelli antistalking, nei servizi della rete antiviolenza dei territori coinvolti dal progetto Penelope, con particolare attenzione agli operatori delle Forze dell’Ordine.



Il ciclo di incontri rientra nell’ambito delle attività previste nel progetto Penelope- Percorsi e NEtwork per l’empOwerment e la Protezione delle vittime di violEnza- finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Due gli importanti appuntamenti formativi previsti per il 24 ottobre ed il 21 novembre.



Giovedì 24 ottobre dalle ore 15.00 alle 19.00.

Interviene la Dott.ssa Brunella Capisciotti, psicoterapeuta Centro Antiviolenza Ananke di Pescara che tratterà i seguenti temi:

1)“Il fenomeno dello Stalking come forma di violenza di genere”.

2)“L’accoglienza e il supporto alle donne vittime di stalking: il ruolo del centro antiviolenza”.

L’incontro si svolgerà c/o la Sala Riunioni del Centro DonnAttivA di Vasto (ex Istituto Statale d’Arte) in via Anelli 20.



Giovedì 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Intervengono:

il Dott. Fabio Roia – Magistrato della Sezione penale soggetti deboli del Tribunale di Milano – coautore del volume: “Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamneti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici” , ed F. Angeli, che tratterà i seguenti temi:

1)”Maltrattamento e stalking”. 2) “Aspetti normativi”. 3) “Aspetti giuridici procedurali: la necessità di una risposta integrata”.



La Dott.ssa Brunella Capisciotti, psicoterapeuta Centro Antiviolenza Donne Ananke di Pescara che tratterà il seguente tema: “Come rispondere adeguatamente alla richiesta di protezione delle donne vittime di violenza” .

L’incontro si svolgerà c/o la Sala Riunioni del Centro DonnAttivA di Vasto (ex Istituto Statale d’Arte) in via Anelli 20.

Per info:

Centro Antiviolenza DonnAttiva

Tel. 0873.366152

e-mail donna.attiva@comune.vasto.ch.it



Segreteria del Progetto Penelope

tel. 0873.342599