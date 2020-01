Dopo il grande successo conseguito dalla manifestazione Bici in centro, il giorno 26 ottobre, dalle 10 alle 21, avrà luogo in piazza Rossetti un'esposizione di auto econosostenibili, organizzata dal Consorzio Vasto in Centro e dalla Confesercenti con il patrocinio del Comune di Vasto". Lo annunciano i responsabili delle due associazioni commerciali, Marco Corvino e Paola Fiore.

"Questo evento, che fa parte di un ampio programma di rivitalizzazione del centro storico, persegue anche l’intento di sensibilizzare tutti alle gravi problematiche ambientali, stimolando qualche riflessione su possibili alternative ecocompatibili come la bicicletta o veicoli specifici per limitare l’inquinamento".

Addobbi di Halloweeen - "Anche quest’anno, in occasione della prossima ricorrenza di Halloween - dice Corvino - il Consorzio Vasto in Centro ripropone allestimenti a tema nelle vie commerciali, nel periodo dal 25 al 31 ottobre. Molte attività commerciali esporranno addobbi realizzati da Ersilia Basile, a testimonianza dello sforzo comune di rendere sempre più vivaci le vie e le piazze del centro storico di Vasto".