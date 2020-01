Ancora un successo per l’azienda vitivinicola vastese Jasci & Marchesani, che si aggiudica il titolo di miglior produttore italiano per indice di piacevolezza nell’Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni, uno dei personaggi di riferimento nel mondo del vino. L’azienda guidata oggi da Nicola Jasci continua a lavorare nel segno della qualità, ottenendo consensi ad ampio raggio. “Luca Maroni - spiega Jasci - per stilare la sua guida si concentra su tre fattori: il rapporto valore/prezzo, il rapporto quali/quantitativo e la piacevolezza. Noi siamo riusciti a primeggiare nella categoria della piacevolezza, indice di qualità, con i nostri vini di punta, lo Janù tra i rossi e il Rudhir tra i bianchi”.

Si tratta della produzione d’eccellenza della cantina vastese. Ogni vino è giudicato secondo tre parametri, consistenza, equilibrio ed integrità e ad ottenere il punteggio massimo, 99/99, nelle due categorie, sono stati il Montepulciano d’Abruzzo Janù 2009 e lo Chardonnay Rudhir Histonium 2011. “Di Janù ne produciamo circa 10mila bottiglie all’anno. Il Rudhir è un prodotto ancor più d’eccellenza, ne facciamo appena 3mila bottiglie ogni anno, che vanno prevalentemente nel mercato di Corea, Giappone e Russia”.

L’Annuario di Luca Maroni, così come la guida de L’Espresso e quella del Gambero Rosso, è un riferimento importante nel mondo del vino a livello internazionale. “Essere presenti tra i vini selezionati da una guida autorevole permette di presentarsi ai mercati esteri con un biglietto da visita di sicuro valore - spiega Jasci -. E poi è sempre piacevole vedere riconosciuti i tanti sacrifici che si fanno nel portare avanti quotidianamente la propria attività”.