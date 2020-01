Arresto convalidato, ma remissione in libertà con obbligo di firma. Sono le decisioni prese dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, Caterina Salusti, in merito alla misura restrittiva applicata nei confronti di Daniele Ciccarone, il 40enne arrestato il 21 ottobre in piazza Rossetti dalla polizia perché aveva in tasca 16 grammi di marijuana. Le urla dell'uomo, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, avevano attirato l'attenzione di numerosi passanti.

"Il gip - dice l'avvocato difensore, Cristiano Bertoncini - ha ritenuto legittimo l'arresto, ma non sussistenti i motivi delle detenzione in carcere. Il mio assistito è stato scarcerato e nei suoi confronti permane il solo obbligo di firma".