Non tutti pagano la tassa sui rifiuti. E neanche la tassa sugli immobili destinati ad attività commerciali e imprenditoriali. L'evasione fiscale ha raggiunto cifre elevate a Vasto, in particolare nel settore turistico-ricettivo.

E' quanto emergerebbe dai primi risultati dei controlli incrociati riguardanti gli anni scorsi e svolti dal Comune di Vasto sulla Tarsu e l'Imu.

Il settore turistico - Gli accertamenti in corso vengono eseguiti prendendo visione delle planimetrie catastali e raffrontandole con le reali strutture esistenti, spesso oggetto in passato di ristrutturazioni e ampliamenti mai denunciati, con la conseguenza che il Comune non ha riscosso i corrispondenti tributi relativi ad immondizia e immobili.

Per alcuni imprenditori turistici pare siano in arrivo pesanti ingiunzioni di pagamento.