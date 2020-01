Lo avevamo detto in tempi non sospetti che questo Boca aveva bisogno della scintilla per ripartire e scrollarsi di dosso le paure di inizio campionato ed infatti così è stato, dopo la vittoria di mercoledì in casa, sabato è arrivata la seconda affermazione consecutiva che lancia i biancorossi di mister Bozzelli al quinto posto in classifica con 7 punti.

La gara con il Pian di Macina era una di quelle da non sbagliare visto che i vastesi devono recuperare le gare perse ad inizio campionato a causa della condizione fisica in crescita. Viste anche le numerose indisponibilità, il tecnico conferma il 4-3-3 con Giardino tra i pali, F.Mariotti e Pedace terzini con Capitan Cantalicio e Di Giacomo ad innalzare il muro centralmente, a centrocampo un terzetto tutta qualità e fantasia con Crisanti regista centrale coadiuvato ai suoi lati da Panerai e Mazza, mentre in avanti confermato Russo a sinistra con Chicharro centrale e Masina a destra pronto a scatenare la sua progressione.

Parte subito forte la compagine vastese che con Russo impegna severamente il portiere avversario dopo un bel lancio di Crisanti; passano solo dieci minuti e Russo lancia senza guardare Masina che arriva con un attimo di ritardo all’appuntamento con il pallone. Su un lancio degli ospiti Cantalicio incoccia violentemente con il capo contro la testa della punta avversaria e il gioco si ferma per alcuni minuti per medicare il capitano biancorosso. Al 30’ è ancora Masina a rendersi pericoloso saltando due uomini prima di calciare da posizione defilata e dare solo l’illusione del gol colpendo l’esterno della rete.

La prima frazione si chiude sullo 0-0 e negli spogliatoi i ragazzi fanno quadrato sapendo che la gara è solo da sbloccare visto che il pallino del gioco è stato solo in mano ai vastesi e così ad inizio ripresa dentro Ricci per Chicharro ma la partita cambia al 50’ quando il numero 10 avversario viene espulso per doppio giallo, cosa che nello spogliatoio Boca gli sarebbe costata una sonora multa visto che i due cartellini gialli sono stati per due stupidaggini, ovvero l’aver calciato via il pallone per ritardare la ripresa del gioco nella prima frazione e poi con un plateale “svegliati” detto in faccia al direttore di gara.



Il Boca con l’uomo in più sembra aver paura e non attacca a dovere, quindi al 60’ mister Bozzelli mette dentro Santilli per Masina spostando Cantalicio centravanti ed i frutti si vedono subito con alcune sponde di testa del capitano verso Russo, come quella del 65’ quando Russo poi entra in area e viene atterrato da un difensore, dal dischetto si presenta lo specialista Crisanti che segna spiazzando il portiere e caricando gli undici biancorossi. Anche se la gara era ancora lunga, il tecnico riposiziona Cantalicio al centro della retroguardia per marcare il loro difensore che viene spostato in avanti vista la grossa stazza, quindi si passa ad un 5-3-2 che sarà letale per gli avversari grazie alla velocità dei due contropiedisti Ricci e Russo.



Passano pochi minuti e Ricci recupera una gran palla che appoggia indietro a Panerai che lancia di esterno Russo che supera in velocità il lento concorrente e batte il portiere con un delizioso pallonetto e chiude di fatto la gara con dieci minuti di anticipo. Il gioco è sempre di marca vastese e su un’altra azione di contropiede Crisanti allarga sull’accorrente Mazza che stoppa e calcia di contro balzo incrociando il tiro e segnando la rete del 3-0, che è anche una rete “storica” visto che è il primo dei nuovi acquisti ad andare in rete e soprattutto è il primo bolognese nella storia del Boca Punta Penna a segnare con la maglia biancorossa, anche se è il secondo non-vastese a farlo, viste le reti segnate in questi anni dal campano Cantalicio, ora attendiamo solo la rete catalana di Fernandéz e quella italo-venezuelana di Chicharro. Nei Minuti di recupero c’è gloria anche per Ricci che riceve palla da Crisanti in un contropiede 3 contro 1 e infila il portiere con un gran tunnel.



Il 4-0 è un risultato giusto anche se maturato solo negli ultimi venti minuti vista la gran mole di gioco dei vastesi, sabato la gara con il Fossolo può far agganciare il treno play-off e siamo sicuri che i biancorossi ce la faranno.





Pian di Macina – ASD Boca Punta Penna 0 – 4 (Crisanti rig, Russo, Mazza, Ricci)

ASD Boca Punta Penna (4-3-3): 12 S.Giardino; 2 F.Mariotti, 4 (C) Cantalicio, 5 Di Giacomo, 15 Pedace; 14 Mazza, 13 Crisanti, 8 Panerai; 11 Masina, 9 Chicharro, 10 Russo. A disposizione: 6 Santilli, 7 Ricci. All. Bozzelli. Dirigenti: S.La Verghetta, G.Mariotti, Brindisi.

Ufficio stampa Boca Punta Penna