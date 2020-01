Da oltre trecento anni, per i vastesi, il 3 novembre è la festa di San Cesario Martire.

Vaghe sono le notizie sulla sua origine. Dal Marchesani e da altri storici, sappiamo che il corpo del martire è stato estratto dal cimitero di Castuli situato a Roma sulla via Labicana, l’attuale Casilina, nell’anno 1672 in seguito alla scoperta fatta da Raffaele Fabretti. Secondo la tradizione sembra siano stati ritrovati due corpi, quello di S. Castulo, che il martirologio romano festeggia il 3 marzo, e l’altro di difficile identificazione.

Insieme ai corpi fu rinvenuta anche un’iscrizione nella quale si legge “zetarius cubicoli Diocletiani Augusti”, ovvero Castulo era il “cameriere dell’imperatore Diocleziano”, poi fu arrestato, insieme alla moglie Irene, e sepolto vivo nella cava arenaria sulla via Labicana.



Il nome di San Cesario, probabilmente deriva dal termine “zetarius”, assonante a “cesarius”; mentre secondo la tradizione vastese, potrebbe essere stato attribuito in onore di Don Cesare Michelangelo d’Avalos, che il 3 novembre 1695, donò il corpo del martire alla chiesa di S. Maria Maggiore.



San Cesario è sempre stato circondato da un alone di mistero legato alla sua posizione, infatti, capita spesso sentire qualche anziano affermare che tanti anni fa, quando era ragazzo, il corpo del Martire era disteso e, con il passare degli anni, il corpo si muova. Probabilmente questa è solo una leggenda in quanto, a giudicare dai santini d’epoca, almeno da un’ottantina di anni, il corpo di S. Cesario non si è mosso nemmeno di un centimetro. (Lino Spadaccini - Noi Vastesi)