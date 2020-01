Il Teatro Studio Vasto, diretto da Stefano Angelucci e Rossella Gesini, è pronto per la nuova stagione di spettacoli per adulti e ragazzi. In programma eventi e corsi settimanali della scuola, alla quale sono iscritti oltre 50 allievi suddivisi in 3 corsi. Previsti 8 spettacoli distribuiti in due cartelloni: Teatri Randagi, 4 spettacoli di teatro contemporaneo e Teatro Ragazzi, 4 spettacoli per i più piccoli.

La seconda stagione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i direttori Stefano Angelucci e Rossella Gesini, Massimiliano Melchiorre, direttore dell'Istituto Madonna dell'Asilo e il consigliere regionale Giuseppe Tagliente.

"La nostra è una bellissima scommessa che continuiamo a portare avanti e a vincere - ha detto Angelucci - scusate la modestia, ma siamo partiti lo scorso anno con una scuola di teatro, collegata con l'Accademia di Arte Drammatica dell'Aquila, che andava a colmare un vuoto. Abbiamo vinto da subito, con oltre 40 iscritti nell'ottobre di un anno fa. E' un risultato straordinario considerando che città più grandi, come ad esempio Pescara, hanno classi di 30 allievi".

Nella precedente stagione il Teatro Studio Vasto è stato ospitato nei locali messi a disposizione da Tagliente o presso il Circolo di Burraco, da quest'anno ha trovato l'adeguata collocazione. "Gli spazi non erano adatti alla risposta avuta - ha proseguito Angelucci - per questo si è cercata la collaborazione dell'Istituto Madonna dell'Asilo, dove c'è uno dei teatri più attrezzati e moderni in città, convinti che qui si possano portare avanti molte iniziative per i nostri allievi che nel frattempo sono arrivati a 55".

Un teatro indipendente, la Regione Abruzzo e l'Istituto Madonna dell'Asilo sono gli unici due partner, ma anche per una questione di costi si punta sulle compagnie emergenti con spazio ai giovani. Da qui anche il nome di Teatri Randagi, cioè senza padrone.

Soddisfatto Melchiorre: "Con questa opportunità siamo riusciti a dare un valore aggiunto alla nostra scuola". Il consigliere Tagliente ha aggiunto: "Trovo sia un'iniziativa seria, che punta a fare educazione teatrale, per questo ha meritato l'attenzione della Regione che la sostiene entro certi limiti, l'assessore alla Cultura, Luigi De Fanis, mi ha pregato di essere presente. Tra l'altro è una delle poche, se non l'unica, che prevede una sinergia tra Vasto e Lanciano". Il consigliere ha poi ironizzato sul nome: "Nel teatro della politica nazionale un teatro, per quanto randagio, fa notizia. A Vasto c'è fame di teatro e cultura e questa iniziativa sazierà i bisogni culturali di questa città".

I saggi di fine anno andranno in scena al Teatro Rossetti, "i vastesi sentono quello come il loro teatro di appartenenza, ed è giusto, non va sottovalutato questo fortissimo richiamo", ha detto in conclusione Angelucci. Prevista anche la partecipazione al progetto nazionale Teatri Distanti per incontri e scambi di esperienza, Vasto e Lanciano si relazioneranno con i teatri di Caserta e Foggia.

Al via domenica 27 ottobre alle ore 18.00 presso il Teatro Madonna dell'Asilo con lo spettacolo per ragazzi "Pulginella" del Teatro Sangro. Il biglietto d'ingresso costa 7 euro per assistere agli spettacoli degli adulti e 5 per quelli dei ragazzi.

Programma completo

www.teatrostudiovasto.com

Per info

Teatro Studio Vasto

340.9775471

info@teatrodelsangro.it