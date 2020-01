C'è grande fermento tra i ragazzi della Legione d'Avalos, la squadra di softair vastese, che sta ultimando i preparativi per l'operazione Golden Powder Revolution. Appuntamento il 10 novembre a Guilmi, campo di gioco della Legione, con le 15 squadre provenienti da diverse regioni per conquistare la vittoria.

Si tratta di una gara del tipo "recon", in cui le squadre in gioco dovranno raggiungere degli obiettivi nell'arco delle 8 ore di gioco. Sarà una vera e propria simulazione di missione delle forze speciali, alla ricerca di Pablo Escobar (il celebre narcotrafficante) ed altri personaggi. "Lo scorso anno abbiamo organizzato un primo evento - spiega il vicepresidente Domenico Giacomucci -, Golden Powder, e abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Quest'anno siamo partiti per tempo con la preparazione e sono certo che le 15 squadre si divertiranno molto".

Il softair simula tattiche di guerra ma è una disciplina pacifica e basata su valori, primo tra tutti la lealtà (i partecipanti devono "ammettere" quando vengono colpiti). Si gioca con armi a batteria che rispondono alle norme di libera vendita, con pallini di ceramica biodegradabile.

"Ad oggi la nostra Legione - spiega il presidente Duilio Di Francesco - conta circa 35 iscritti, ma sono tanti i ragazzi e le ragazze che vengono a provare". Il campo di gioco principale è quello di Guilmi, concesso dall'amministrazione comunale, nei prossimi mesi si dovrebbe poter iniziare a Furci e forse San Salvo. Ci sono spazi anche a Palmoli e Celenza, in proprietà privata.

Il 10 novembre saranno un centinaio i partecipanti alla Golden Powder Revolution, pronti a sfidarsi nel bosco, lungo il fiume e negli ampi spazi a disposizione nel comune del Vastese. La Legione d'Avalos, che in questa circostanza è organizzatrice dell'evento, con i suoi legionari che interpreteranno la parte dei "cattivi", sarà poi impegnata nel campionato regionale Kombat, mentre a marzo parteciperà al campionato recon (gioco tattico). Il tutto nello spirito del divertimento e dello stare insieme. "Anche se non saremo in competizione - conclude Giacomucci - ritrovarci tutti assieme per preparare le varie prove, andare a Guilmi in queste settimane per preparare il campo di gara, è per noi molto bello. E poi siamo contenti che ragazzi da diverse regioni possano venire nel nostro territorio e conoscere i nostri bellissimi luoghi".