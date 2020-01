"Rinviata a data da destinarsi la riunione della Commissione consiliare congiunta Affari Generali-Istituzionali, Bilancio e sviluppo Economico riconvocata per domani per l’approvazione del regolamento Tares (tassa rifiuti e servizi). La motivazione? Alla luce degli ultimi interventi normativi in materia operati dal legislatore, che impongono, necessariamente, una attenta analisi e riflessione sulla loro portata". Lo annuncia Massimo Desiati, leader di Progetto per Vasto.

"Adesso viene da chiedersi, avevano ragione o no i Consiglieri di opposizione che, nell’ultima riunione del 15 scorso, hanno fatto mancare il numero legale proprio perché appariva palesemente prematuro approvare un regolamento in assenza di norme certe del Governo nazionale?

E come considerare, adesso, l’alzata di scudi di chi, consiglieri Molino e Menna, immediatamente dopo il nostro abbandono dei lavori, hanno stigmatizzato come “irresponsabile” l’atteggiamento di quei Consiglieri? Siamo di fronte - polemizza Desiati - all’incapacità endemica ed alla pericolosità amministrativa di codesta maggioranza che, a testa bassa, pur di far cassa con i tributi dei cittadini, hanno provato a forzare la mano su di un regolamento prematuro ed aleatorio".