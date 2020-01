Sarà la Sasi, la società che gestisce le reti idriche e fognarie in 92 comuni della provincia di Chieti, a riparare l'annosa buca che si trova all'angolo tra via del Porto e via Martiri della Libertà. Lo annuncia Marco Marra, assessore ai Servizi del Comune di Vasto: "Per evitare contenziosi giudiziari, abbiamo chiesto al giudice del Tribunale di Vasto un accertamento tecnico preventivo, eseguito insieme alla Sasi e all'impresa Paglione. Pare che la responsabilità sia della Sasi, che mi ha garantito l'esecuzione dei lavori in breve tempo. In passato, in situazioni analoghe, il Comune eseguiva i lavori, ma poi, quando andava a rivalersi sui responsabili dei danni, non riusciva mai a recuperare le somme spese che, quindi, rimanevano a carico della collettività".