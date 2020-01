Alle Poste di via Giulio Cesare

Un punto informativo dedicato all'assistenza dei clienti. E' stato inaugurato questa mattina, presso l'ufficio di via Giulio Cesare, lo spazio "Vediamoci in Poste", che illustra u nuovi servizi, oltre ad accogliere consigli, proposte e suggerimenti. "E' un punto di ascolto che sta avendo ottimi riscontri in provincia di Chieti - ha spiegato al direttrice provinciale Elisa Rodi -. Ci sarà del personale sempre a disposizione, con delle brochure personalizzate a seconda delle esigenze".

Con "Vediamoci in Poste", che sarà presente a Vasto fino al 26 ottobre, Poste Italiane intende sviluppare e consolidare la relazione con i cittadini dell'ufficio postale. "Stiamo sviluppando sempre più nuovi servizi - ha spiegato il direttore dell'ufficio Vasto Centro Giuseppe Sciotti -. E' già possibile consultare il semaforo dinamico, che indica agli utenti le fasce orarie ed i giorni caratterizzati da minore affluenza al pubblico. Inoltre, nei primi giorni del mese sarà in sala un facilitatore, un assistente che supporta i clienti nelle operazioni da svolgere. Ricordo, poi, che l'ufficio di via Giulio Cesare ha prolungato l'apertura fino alle 19.10".

All'appuntamento erano presenti anche gli assessori Mario Olivieri e Nicola Tiberio. "A nome dell'amministrazione voglio ringraziare la dottoressa Rodi, il dottor Di Guilmi (comunicazione Lazio, Abruzzo e Molise) e il direttore Sciotti per il loro lavoro. C'è una crescente disponiblità di servizi a favore dei cittadini".

L'ufficio di via Giulio Cesare è il più attivo di tutta la provincia. "Sono 2.600 le pensioni pagate mensilmente - spiega il responsabile della comunicazione Vittorio Di Guilmi -, con quasi 17mila libretti di risparmio attivi e circa 600 persone che ogni giorno accedono agli sportelli".