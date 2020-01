Nel campionato di serie C la formazione sansalvese allenata da Linda Ialacci esce sconfitta dal parquet del Pala Bcc di Vasto, nella gara interna con il forte Were Basket Ortona con il punteggio di 41-70.



La squadra ortonese è attualmente in testa alla classifica con 6 punti, frutto di tre vittorie consecutive. Il risultato in realtà non è veritiero per quanto concerne i primi due quarti terminati rispettivamente con i punteggi di 16-17 e 26-34.



Nel terzo quarto invece vi è stato il momento decisivo dell’incontro in cui il team ortonese ha piazzato un parziale di 20-8 fissando il punteggio sul 34-54.



Nell’ultimo quarto il Were Ortona ha allungato ulteriormente il divario portandosi sul risultato finale di 41-70. Nel prossimo match gli Amici del Basket San Salvo cercheranno di perseguire la prima vittoria in casa del Teramo che ha totalizzato finora due punti in classifica.



Tabellini dell’incontro Amici del Basket San Salvo-Were Basket Ortona:

Amici San Salvo: Gabriele; Nanni; Fanelli; Fanelli; Salvatorelli; Biasone 12; De Rosa 4; Maggio 9; Toth 7; Desiati 5; Mancini; Magrì 4. Allenatore: Ialacci



Were Basket Ortona: D’Alessandro 6; Cufari 8; Pacella 5; Scavongella 16; Leonzio 19; Griffo 8; Agostinone; Salvatore 8; Borromeo. Allenatore: Salomone

Emanuele Di Nardo