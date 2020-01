Parte nel migliore dei modi la stagione della squadra vastese Promo Tennis. L'esordio nella Winter Cup, contro la squadra del Ct Avezzano, ha visto i ragazzi di Giuseppe D'Alessandro vincere 2-1. Incontri di ottimo livello, giocati davanti ad un numeroso pubblico, con due singolari e un doppio.

La prima vittoria della stagione arriva grazie a Nicola Troiano, che ha battuto Libonati 6-0/6-1. Poi è toccato a Stefano Santicchia giocare e vincere contro Antonosante, 6-3/4-6/6-1. Con la vittoria in tasca spazio alla giovanissima coppia Giuseppe Checchia-Silvio Ruzzi, sconfitti da Di Mattia-Togni 4-6/4-6.6 – 6/1 per la PromoTennis.

Nella stessa giornata la squadra vastese è scesa in campo a Lanciano nel Campionato a squadre regionale Senior Cup. Ancora un successo per la compagine vastese, anche in questa occasione per 2-1.

Ad aprire la sfida una sconfitta rimediata da Mosè Ferretti contro Angelucci per 2-6/3-6. Poi è stata la volta di Giuseppe D'Alessandro, capitano della squadra, che ha battuto Costantini con il punteggio di 4-6/7-5/6-2. A decidere le sorti della prima giornata è stato il doppio, con Francesco Parente e Gianfranco Pietropaolo che hanno sconfitto Staniscia-Leonelli 4-6/6-4/6-2.

Domenica prossims si svolgerà la seconda giornata in entrambe le competizioni. La squadra impegnata nella Winter Cup sarà di scena a Lanciano, mentre la formazione senior riceverà la visita dell'At Campobasso.