Con un gol di Cesario e uno di Stivaletta il Vasto Marina batte la Vastese e resta a punteggio pieno in vetta alla classifica del campionato Juniores d'Elite, girone B. I ragazzi di mister Antonio Maccione conquistano i tre punti con maggiore fatica rispetto alle precedenti gare.

La Vastese gioca una buona partita, dimostrandosi all'altezza dell'avversario e fallendo un paio di occasioni all'inizio dell'incontro, ma alla fine le individualità e l'esperienza hanno fatto la differenza.

La partita. L'affluenza di pubblico è alta per essere una partita di calcio giovanile. La Vastese viene da una vittoria e due pareggi, Mister Michele Stivaletta schiera un 4-4-2 con Di Croce e Dumitriu in avanti e Balzano esterno di centrocampo, che in fase offensiva sale facendo diventare il modulo un 4-3-3, Pantalone gioca al centro della difesa con Marinelli. Il Vasto Marina, che ha vinto tutte le partite, si presenta con il classico 4-3-3, cinque dei ragazzi in campo oggi hanno giocato domenica in campionato da titolari: Stivaletta, D'Alessandro, Menna, Cesario e Riella. Pili invece parte dalla panchina. In campo un ex per parte: Piccinini nella Vastese e La Guardia nel Vasto Marina.

Non passa nemmeno un minuto e Dumitriu ha subito una buona occasione da gol, entra in area da fondo campo e tira in porta, ma Gaspari para, al 3' è ancora Dumitriu, questa volta oltre al portiere c'è anche D'Alessandro a fermarlo, c'è qualche protesta, i padroni di casa reclamano un calcio di rigore.

All'11 Fabrizio batte un calcio piazzato, la sfera arriva sui piedi di Piccinini che da buona posizione manda a lato. Al 14' si vede il Vasto Marina, Stivaletta ci prova con un destro dalla distanza, ma non è preciso, due minuti dopo Monachetti serve centralmente Cesario che davanti a Schiavone calcia alto.

Al 27' la parabola di Piccinini dalla distanza è troppo alta, un minuto dopo la conclusione di Monachetti fa la stessa fine. Al 32' è di nuovo Monachetti il protagonista, da solo davanti al portiere avversario calcia a botta sicura, ma Schiavone è reattivo e neutralizza con una bella parata un tiro molto insidioso. Al 38' Gaspari esce di pugni su una palla alta, la porta resta sguarnita, Balzano prova a recuperare la sfera, ma non ci arriva.

Nella ripresa la partita resta equilibrata, l'impressione è che possa succedere di tutto da un momento all'altro, come che possa finire a reti involate. Al 47' Piccinini avanza sulla destra e crossa al centro dove Balzano colpisce, ma la difesa respinge. Al 50' su rimessa laterale Cesario riceve in area dove è smarcato, si gira e tira, ma il suo tentativo si perde sul fondo.

Al 57' Farhiti per Di Croce che di testa non riesce ad impensierire Gaspari. Al 63' Stivaletta dalla destra vede D'Ottavio in mezzo all'area, l'attaccante colpisce di prima e non centra lo specchio della porta. Un minuto dopo bella conclusione potente e precisa di Angelo Finamore, il portiere del Vasto Marina si distende e para.

Al 65' la squadra di Maccione passa in vantaggio, Cesario riceve al limite dell'area, si gira, calcia in porta e insacca sotto l'incrocio dei pali. A questo punto gli ospiti insistono, al 67' Monachetti dalla destra passa a Cesario che spara alto da posizione ravvicinata.

Al 70' Cesario sfonda sulla destra, supera un paio di avversari, mette in mezzo dove non c'è nessuno dei suoi. L'attaccante ci riprova un minuto dopo allo stesso modo, ma il risultato è sempre lo stesso. Al 74' Stivaletta lascia partire un tiro che finisce fuori di poco.

All'80 bella combinazione Carulli-D'Ottavio con quest'ultimo che entra in area e viene fermato in uscita di piedi da Schiavone. All'87' Stivaletta batte magistralmente una punizione che scavalca la barriera e si infila all'incrocio, così il Vasto Marina raddoppia. All'89' Vastese in avanti con Savino che manda a lato. Nel primo minuto di recupero il destro di Forte finisce sull'esterno della rete.

Nel prossimo turno la Vastese giocherà a Francavilla, mentre il Vasto Marina ospiterà Il Delfino Flacco Porto.

Tabellino

Vastese-Vasto Marina 0-2 (0-0)

Reti: 65' Cesario (Vasto Marina), 87' Stivaletta (Vasto Marina)

Vastese: Schiavone, Tricase (89' Di Santo Marco), Savino, Farhiti (60' Finamore G.), Marinelli, Pantalone, Piccinini (49' Finamore A.), Balzano, Di Croce, Fabrizio (67' D'Adamo G.), Dumitriu (83' Desiati). A disposizione D'Attilio, Piras. Allenatore Michele Stivaletta

Vasto Marina: Gaspari, Iammarino (76' Forte), Nocciolino (57' Pili), Stivaletta, Menna, D'Alessandro, La Guardia, Labrozzi (57' D'Ottavio), Cesario (83' Marchesani), Monachetti, Riella (69' Carulli). A disposizione Annunziata, Lanzetta. Allenatore Antonio Maccione

Arbitro: Fabio D'Ettorre di Lanciano

Ammoniti: Nocciolino (Vasto Marina), D'Alessandro (Vasto Marina)