Nel Vastese il comitato no Tares:

"Stanno prendendo soldi non spettanti. Non stare a casa". Con questo slogan Antonio Turdò chiama a raccolta gli appartenti al Comitato no Tares, di cui è presidente.

"E’ convocata per il giorno di sabato 26 ottobre 2013 con inizio alle 18 presso bar stazione Margherita, in via Santa Lucia numero 5, a Carunchio - annuncia Turdò - una riunione del Comitato con i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Azioni a tutela dei cittadini nei confronti dell’Unione le cui iscrizioni a ruolo si stanno rivelando illegali, vessatorie ed anche fuorilegge;

2) Convocazione del referendum per la uscita dall’Unione del Sinello da parte dei cittadini di Carunchio;

All’incontro sono invitati gli amministratori di Castiglione Messer Marino e Celenza sul Trigno, Comuni che sono usciti dall’Unione del Sinello".