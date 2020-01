C'è il Liceo Classico Lucio Valerio Pudente di Vasto tra gli edifici scolastici della provincia di Chieti che verranno ristrutturati grazie ai fondi Cipe messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le altre scuole interessate dai lavori sono l'Istituto Tecnico Commerciale Giuseppe Spataro di Casalbordino, il Liceo Scientifico Filippo Masci di Chieti, l'Istituto Tecnico Industriale Luigi di Savoia di Chieti, l'Istituto d'Istruzione Superiore Giuseppe Spataro di Gissi e l'Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Lanciano.

Un milione di euro la cifra che la provincia di Chieti, così come da convenzione firmata questa mattina dal presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio, avrà a disposizione per "interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici". La provincia di Chieti aveva inviato al Cipe un lungo elenco di edifici da ristrutturare, quelli che non potranno essere interessati da questi interventi saranno inseriti nel prossimo piano per l'edilizia scolastica.

"La situazione delle scuole gestite dalle Province è ormai nota - afferma il Presidente Di Giuseppantonio - e da diverso tempo, anche in qualità di Presidente dell'Unione delle Province Abruzzesi, abbiamo lanciato l'allarme a livello nazionale per proposte concrete finalizzate al rilancio degli investimenti. Questi fondi sono un tassello ma particolarmente importante poiché quantomeno facciamo ripartire le opere relative alla messa in sicurezza. Certo dobbiamo guardare avanti e fare in modo che anche gli altri istituti ottengano quei sacrosanti finanziamenti a tutela dell'incolumità degli studenti: di questi tempi è inevitabile riordinare le priorità del paese e gli investimenti per il futuro dei nostri giovani devono avere sempre la precedenza".

"Il patrimonio scolastico di competenza della Provincia di Chieti è davvero imponente - prosegue l'Assessore all'Edilizia scolastica, Donatello Di Prinzio - e negli ultimi tempi siamo stati costretti a ridimensionare investimenti e progetti: 40 edifici, 46 istituti e licei, oltre 1.700 locali comprensivi di classi, laboratori e uffici, 35 palestre, quasi 18mila studenti ospitati. Intraprenderemo immediatamente l'iter per avviare nel più breve tempo i lavori, consapevoli del fatto che, se è vero che con questi finanziamenti tiriamo un sospiro di sollievo, non possiamo certamente limitarci a questi interventi".