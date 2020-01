L’Istituto Comprensivo 2 di Vasto, che dal corrente anno scolastico promuove progetti basati sul Service – Learning, “l’apprendimento servizio”, organizza il Convegno “Imparare Serve, Servire Insegna, la metodologia del Service Learning”che si terrà a Vasto il giorno 24 ottobre 2013 alle ore 17.00 presso l’Auditorium dell’ITC “Palizzi”.

L’incontro, al quale sono invitati a partecipare tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2, tutti i docenti, Enti ed Associazioni del territorio, Autorità territoriali, si pone l’obiettivo di far conoscere tale metodo pedagogico - didattico che coniuga il volontariato per la comunità (Service) e l’acquisizione di competenze di una “nuova cittadinanza” sotto il profilo metodologico - didattico (Learning).

“La finalità che il Service Learning persegue è di far sviluppare agli allievi le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità che consenta di interiorizzare i valori spirituali, umani e sociali quali tratti fondamentali della loro personalità anche nella vita adulta”, riferisce la Dirigente Scolastica M. P. Di Carlo .

Interverranno il Prof. Italo Fiorin, docente di didattica e pedagogia speciale alla LUMSA di Roma,

coordinatore del Comitato scientifico nazionale del MIUR per la formazione e il monitoraggio delle nuove 'Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione' (2013) e il Dott. Simone Consegnati, pedagogista-formatore, anch’egli docente dell’Università LUMSA.

Saranno trattati i seguenti temi:

Prof. Italo Fiorin: “A scuola di mondo: il contributo del Service Learning al rinnovamento del curricolo”

Dott. Simone Consegnati: “Esperienze di buone prassi di Service Learning in Italia”.

Dal Convegno scaturiranno linee-guida per la realizzazione del Progetto in collaborazione con Enti Benefici del Volontariato territoriale (Lions Club, Rotary Club, Associazione Genitori, Progetto Giovani dell’Amministrazione Comunale, Servizi Sociali, ASL Lanciano-Chieti-Vasto).

Siamo consapevoli che, come ha affermato il pedagogista Loris Malaguzzi, “Lavorare coi ragazzi vuol dire avere a che fare con poche certezze e molte incertezze: ciò che salva è il cercare. Occorre avere il coraggio di produrre ostinatamente progetti e scelte. Questo compete alla scuola e all'educazione”.

Ed è proprio questa la motivazione che spinge l’Istituto Comprensivo 2 ad offrire all’utenza un’offerta formativa sempre più ampia, in vista dei futuri bisogni dei propri allievi, in linea con la didattica per competenze richiesta dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo 2012”, per una scuola che sia di qualità per tutti.