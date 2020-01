E' una sentenza che sta facendo il giro della rete. Un 44enne di Cagliari è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e risarcimento danni per essere entrato in maniera truffaldina nel profilo Facebook di un giovane vastese.

La vittima è un 20enne di Vasto, di cui il cagliaritano aveva scoperto la password di accesso al popolare social network per introdursi sulla sua bacheca ed utilizzarla a sua insaputa. Una volta scoperto quanto accaduto il giovane aveva sporto denuncia.

Le indagini effettuate dalle forze dell'ordine hanno permesso di risalire al "ladro" digitale, che è stato quindi condannato dal giudice Michelina Iannetta. Il crescente utilizzo di strumenti tecnologici sta facendo emergere una serie di reati. Uno dei più frequenti su Facebook è il furto d'indentità con persone che creano profili spacciandosi per altri così da perseguire scopi a volte illeciti. L'attenzione dei settori tecnologici delle forze dell'ordine è sempre massima e sentenze come quella del Tribunale di Vasto diventano degli importanti punti di riferimento per i giudici di tutto il Paese.