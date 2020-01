La musica come mezzo per promuovere Vasto all'estero e attirare turisti stranieri. E' la proposta degli organizzatori del Festival Chiral en Provence, una cui delegazione, guidata da Robert Francescato, è stata ricevuta nella Sala del Gonfalone del municipio di Vasto dal sindaco, Luciano Lapenna, dal presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, e dal vice sindaco, Vincenzo Sputore.

L'obiettivo è inserire Vasto nel circuito del Festival, in modo da pubblicizzarne l'immagine turistica al di fuori dei confini italiani. Il contatto con i promotori dell'appuntamento musicale è giunto attraverso il coro polifonico Histonium: la formazione canora del presidente Bruno Di Lena ha preso parte alla scorsa edizione del festival provenzale.

"Partecipiamo a una sessantina di concorsi che muovono circa 3-4mila gruppi canori. È evidente che dalla cultura - ha detto Francescato - possono arrivare risposte anche sotto l'aspetto economico. I nostri tour rappresentano l'occasione per promuovere aree geografiche che non rientrano nei tradizionali circuiti turistici, in particolare il Sud Italia, che ha bisogno di ucire dall'accezione negativa creatasi nell'immaginario collettivo. Questa può essere un'importante occasione a livello europeo".

Lapenna ha accolto la proposta: "I nostri uffici analizzeranno approfonditamente la questione. Sono fiducioso: credo che tra noi possa nascere una proficua collaborazione. Vasto è una città d’arte, cultura e turismo e rappresenta una delle migliori offerte del settore in tutto il Centro-Sud. Con il sostegno dei privati e delle associazioni sicuramente potremmo creare importanti opportunità".