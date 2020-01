Tutto secondo i piani. Il Casalbordino calcio a 5 torna subito alla vittoria contro un ottimo Virtus Majna. Ci si aspettava un avversario temibile e così è stato per la squadra del presidente Santoro, che porta a casa 3 punti tanto sofferti quanto fondamentali per la classifica, che ora la vede prima in solitaria a quota 9, inseguiti da un sorprendente Paglieta a quota 8 ed il temibilissimo Atletico Lanciano, che ha però già effettuato il turno di riposo, a 7. Staffetta in infermeria per il team di mister Lanza, che ritrova Di Ghionno ma perde D’Alonzo, con una frattura al polso, che si accomoda al fianco del convalescente Di Risio.

Dopo solo 2 minuti l’incontro si mette in discesa per i giallorossi che si portano in vantaggio grazie ad una bella azione di ripartenza tra Fortunato e Di Paolo, abile ad infilare l’estremo difensore ospite. La squadra di casa non si ferma e continua con il suo gioco producendo una palla gol clamorosa fallita da Ninni su passaggio di capitan Fortunato. Da qui in avanti è solo Villamagna, con il Casalbordino che abbassa la guardia e in meno di 10’ va sotto addirittura per 3-1. I casalesi non ci stanno e reagiscono con una doppietta di Fortunato che dapprima si gira benissimo su imbucata di Conti e poi sfrutta al meglio un assist perfetto di Ninni. Ma, quando tutto ormai sembra sotto controllo, arriva la doccia fredda con il gol di Alleva a 5’ dallo scadere della prima frazione. E’ Conti, 3 minuti più tardi, a trovare il pareggio con un gran sinistro da fuori area. Si va al riposo sul 4 pari.

Lanza striglia i suoi ed il secondo tempo è un monologo casalese, con il Virtus Majna che riesce ad opporsi creando pericoli in contropiede. Due traverse, una di D’Amico e l’altra di Di Ghionno, ed un palo di Ninni, fanno pensare ad una giornata no per la squadra del presidente Santoro. Ma a 8 minuti dallo scadere i padroni di casa sfruttano al meglio la superiorità numerica ottenuta per l’espulsione di un giocatore avversario e va in rete con Moretta, protagonista di un’ottima partita. Gli ultimi minuti sono ad altissima intensità, con il Casalbordino che fallisce almeno tre limpide occasioni da rete ed il Virtus Majna che tenta invano di raggiungere il pareggio, risultato che non arriva grazie ad un paio di interventi decisivi di Della Penna. Il Casalbordino vince 5-4 pur non avendo giocato al massimo delle proprie capacità. Con i tre punti in cassaforte e il primato in classifica la squadra giallorossa si proietta verso lo scontro diretto in casa dell’Atletico Lanciano. La sfida alla formazione di mister Morena darà non poche indicazioni su quello che sarà l’andamento del girone B di serie C2. Intanto mercoledì Lanza ed i suoi sono attesi ad Atessa per il ritorno di Coppa. All’andata è finita in pareggio, 5-5. Serve una vittoria per poter proseguire il cammino in questa competizione.