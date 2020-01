L'Associazione Culturale no profit Transumanza Artistica di Pennadomo (Ch), organizza per la giornata del 1 novembre dalle ore 14.30 una Camminata Artistica - Scientifica allo scopo di proporre una visione delle bellezze naturali di Pennadomo non solo a livello paesaggistico ma anche fornendo spiegazioni geologiche (tramite il Dott. Enzo Liccardo).



In serata, pizza allo Snack Bar di Pennadomo e proiezione di "Africa Malata": un racconto per immagini da una Missione (CCM) in Sud Sudan a cura del Prof. Vittore Verratti.



Il percorso della camminata prevede un'escursione presso le rocce del Resegone (poste nell'area S.I.C. delle gole di Pennadomo e Torricella Peligna, con passaggio lungo il torrente), le Placche dell'Oasi e il classico belvedere della "Croce di Santa Maria".

Ci saranno, lungo i percorsi, interventi musicali, poetici e lettura a più voci del Manifesto dell'Adriatico.



Scarpe comode, macchina fotografica, colori e fogli da disegno, nacchere, tamburi e polmoni ben aperti sono ben graditi. "La nostra natura merita rispetto e cultura - rciordano gli organizzatori - non sfruttamento e trivellazioni".