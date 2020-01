Come di consueto dopo il fine settimana di partite, il punto sulle gare della Bacigalupo Calcio Vasto.

Allievi regionali, D'Annunzio Marina-Bacigalupo 3-1. Sconfitta per gli allievi regionali della Bacigalupo che all´antistadio

di Pescara vengono battuti per 3-1 dalla D´Annunzio Marina. Dopo un quarto d´ora di equilibrio i padroni di casa prendono il

sopravvento e al 20´ vanno in vantaggio con un colpo di testa di D'Anniballe; tre minuti più tardi miracolo del portiere ospite Canosa su una punizione di Di Simone, poi al 34´ sono i vastesi ad andare vicini al gol con una punizione di Ranalli, messa in angolo da Marchionne. A questo punto la D´Annunzio Marina prende definitivamente le redini della partita, raddoppiando al 35´ con una bella azione finalizzata da Cardone e sfiorando più volte il tris prima dell´intervallo.

Nella ripresa i locali continuano a premere e al 52´ trovano il gol del 3-0 con Antognozzi; la Bacigalupo, dopo aver sofferto per quasi tutta la partita e aver evitato di subire il poker avversario grazie alle ottime parate di Canosa, ha un timido risveglio negli ultimi 5 minuti quando accorcia le distanze con un perfetto tiro dal limite di Vicoli. Termina così 3-1 una gara che la D´Annunzio Marina ha pienamente meritato di vincere; giornata negativa per i vastesi che oggi hanno avuto grandi difficoltà a stare in partita, riuscendo alla fine a limitare il passivo (il punteggio poteva anche essere più pesante). La testa è ora rivolta al delicato impegno del prossimo fine settimana, quando la squadra di mister Maurizio Baiocco ospiterà la Caldora.

Tabellino

D'Annunzio Marina-Bacigalupo 3-1 (2-0)

Reti: 20´ D´Anniballe (D), 35´ Cardone (D), 52´ Antognozzi (D), 76´ Vicoli (B)

D'Annunzio Marina: Marchionne, Di Marco, Cannone, Rosa, Zenobio, Di Marcantonio, Di Blasio, Di Simone, Cardone, Cervetto, D´Anniballe (Antognozzi). All. Colaiocco

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Vicoli, Ranalli (Natarelli), Frangione, Aganippe (Carriero), Benvenga (Ciccarone), Ciccotosto, Pianese (Cozzolino), Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco





Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Caldora 1-0. Sofferta e preziosissima vittoria per i giovanissimi regionali della

Bacigalupo che all´ultimo minuto piegano la Caldora con il punteggio di 1-0: decisiva al 70´ la rete di Alberico che si riscatta dopo un rigore tirato alto in avvio di gara. Inizio incoraggiante per i padroni di casa che al 4´ si procurano un

calcio di rigore (fallo di un difensore ospite su Piccirilli): dal dischetto si presenta Alberico che però tira sopra la traversa. I

vastesi sfiorano il vantaggio in altre due circostanze con Di Virgilio, ma prima un miracolo del portiere avversario e poi la traversa non fanno sbloccare il risultato; poco prima dell´intervallo da segnalare la rete annullata ad Alberico per fuorigioco, si va al riposo così sullo 0-0.

Nella ripresa la Caldora si affaccia nella trequarti locale con qualche calcio piazzato, ma non crea vere occasioni da gol; negli ultimi 20 minuti la Bacigalupo va vicina al vantaggio prima con Galiè (colpo di testa alto) e poi con Liberatore (tiro che termina di pochissimo a lato). Sembra una partita stregata per i vastesi che però, all´ultimo minuto di gioco, trovano la rete della vittoria: sulla fascia sinistra Antonino salta un difensore e crossa per Alberico che di destro anticipa tutti e mette la palla nel sacco. Dopo 5 minuti di recupero l´arbitro manda le squadre negli spogliatoi e i ragazzi di mister Massimo Baiocco possono esultare per un successo molto importante: arrivano infatti 3 punti d´oro che permettono di salire a quota 13, al terzo posto in classifica. Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo saranno di scena sul difficile campo del River Casale.

Tabellino

Bacigalupo-Caldora 1-0 (0-0)

Reti: 70´ Alberico (B)

Bacigalupo: Colameo, Maccione, Ciancaglini (Irace), Fosco (Di Lorenzo), Carulli, Napoletano, Piccirilli (Galiè), Di Virgilio, Alberico,

Liberatore (Notarangelo), De Rosa (Antonino). All. Massimo Baiocco





Il punto sui campionati Allievi e Givanissimi regionali. Si è giocata la 6° giornata dei campionati allievi e giovanissimi

regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione. Allievi girone B. La Giovanile Chieti passa sul campo della Caldora ed

è da sola in vetta: il Lauretum infatti pareggia per 0-0 con l´Acqua e Sapone e viene anche agganciato al secondo posto dal Poggio degli Ulivi, che regola con un secco 8-1 il Manoppello Arabona. Salgono in classifica il River Casale, la D´Annunzio Marina e il Francavilla che battono rispettivamente la Spal Lanciano, la Bacigalupo e il Sant´Anna, perdono ancora invece il Miglianico e la Virtus Cupello, sconfitte dal San Salvo e dalla Virtus Vasto.



Classifica allievi girone B: Giovanile Chieti 18, Lauretum e Poggio degli Ulivi 16, Caldora 13, River Casale 12, D'Annunzio Marina 11, Bacigalupo 10, Francavilla 9, Acqua e Sapone e Virtus Vasto 8, Spal Lanciano 6, San Salvo 4, Sant'Anna 3, Manoppello Arabona 2, Virtus Cupello 1, Miglianico 0



Giovanissimi girone B. Il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Lauretum termina 7-3 per i padroni di casa; vincono di misura il Poggio degli Ulivi (1-0 sui Quattro Colli), la Bacigalupo (1-0 sulla Caldora), la Virtus Vasto (1-0 sul River Casale) e il Penne (2-1 sul Francavilla), mentre termina in parità Giovanile Chieti-D´Annunzio Marina. Chiudono il quadro del 6° turno i larghi successi del Fossacesia e della Fater Angelini che superano il San Salvo e la Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 18, Delfini Biancazzurri 16, Bacigalupo e Virtus Vasto 13, Penne 12, Giovanile

Chieti 11, D'Annunzio Marina, Francavilla e River Casale 10, Caldora e Fater Angelini 7, Fossacesia, Lauretum* e San Salvo 3, Quattro Colli e Virtus Cupello* 0 (*=una partita in meno)

Loris Napoletano