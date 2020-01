Buon esordio nel campionato di B2 di pallavolo per la Caseificio Di Nucci Agnone che batte per 3-0 tra le mura di casa la Parco Grancia Potenza (29-27/25-20/25-18). La giornata è iniziata con la conferenza stampa di presentazione ufficiale della squadra, composta da buoni elementi tra cui spicca l'opposto Le Fosse, autore ieri di ben 24 punti ed autentico leader della compagine molisana, che però non si sbilancia sugli obiettivi: "prima di tutto la salvezza".

Al PalaBelsito è il tutto esaurito, come ormai accade da diversi anni in un piccolo paese che ha creduto nello sport ed ha saputo fare sempre le cose nel modo giusto, portando il suo team in pianta stabile tra i campionati di C e B2, vantando anche la disputa del campionato di A2 circa 10 anni fa. Ed è proprio in quella stagione che tra le fila degli agnonesi approda un vastese Doc, che ormai è diventato un veterano della squadra e della categoria, Michele Galante.

Nell'esordio stagionale "Galak", come lo chiamano gli amici, è stato autore di un'ottima prova, con 14 punti in attacco, 2 muri, 1 ace e grande qualità in difesa, trascinando i suoi compagni, soprattutto nel terzo e decisivo set, evidenziando una crescita fisica e mentale che in questi anni è stata costante. Al termine della gara è lo stesso patron Di Nucci a coccolarlo: "Michele è un ottimo giocatore ed un eccellente uomo, senza ombra di dubbio uno dei nostri tesserati migliori. Puntiamo molto su di lui".

Lo schiacciatore vastese gongola e raccoglie il testimone di leader della squadra, mettendo sul piatto tutto l'impegno, la professionalità e l'umiltà che gli appartengono. "Non credo di essere uno dei punti di forza della mia squadra, quello che posso dare in più sono dei buoni consigli ed una buona dose di esperienza. Quest'anno conterà soprattutto il gruppo, che dovrà essere il nostro punto di forza. La stagione sarà dura, il girone con Campania e Puglia è sempre molto difficile, ci sono molte squadre costruite bene e con giocatori di categorie superiore. Inoltre tutti i campi in cui andremo saranno gremiti di calorose tifoserie, come la nostra d'altronde. Noi dobbiamo essere bravi a costruire la salvezza nel nostro fortino, aggiungendo magari qualche buon punto in trasferta".

Con un Galante così e con una squadra compatta il Caseificio Di Nucci Agnone potrà certamente togliersi delle grandi soddisfazioni in questa stagione iniziata nel migliore dei modi.

Cristian Di Ghionno