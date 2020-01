E' stato arrestato l'uomo che questa mattina a Vasto aveva creato il caos in piazza Rossetti. Avevamo dato notizia di urla e pattuglie di polizia nel centro storico che avevano attirato l'attenzione di molti cittadini. Ora è una nota del Commissariato di via Bachelet ad aggiungere particolari alla vicenda. In corso Italia, a bordo di un'auto civetta, gli agenti avevano notato Daniele Ciccarone, 40 anni, da tempo nel mirino del Commissariato nell'ambito di alcune indagini sullo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, riconosciuti i poliziotti, aveva cercato di nascondersi alla loro vista, tentando di trovare riparo in un bar sotto i portici degli ex palazzi scolastici.

La notizia di questa mattina (clicca qui)

"Essendo noto" agli agenti "che il medesimo gravita nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti, in special modo di marijuana ed hascish, concentrando la sua attività nei pressi della vicina villa comunale e del centro storico della città, dopo aver lasciato in sosta l'autovettura di servizio, raggiungevano il Ciccarone onde procedere ad un normale controllo nei pressi del bar", racconta in un comunicato il vice questore Cesare Ciammaichella.

"Fuori dal bar, dopo aver mostrato la tessera di riconoscimento, rendevano note le ragioni del controllo, invitando il sospetto ad esibire un documento d'identificazione per poi procedere nei suoi confronti alla perquisizione". Nel controllo, i poliziotti hanno trovato due buste di cellophane contenenti "entrambi sospetta sostanza stupefacente del tipo marijuana che l'uomo custodiva nella tasca anteriore dei pantaloni che indossava", in totale circa 16 grammi, oltre a 189 euro in contanti e 50 centesimi.

"Improvvisamente - spiega Ciammaichella - Ciccarone cominciava a dare in escandescenze, minacciando di mali futuri gli agenti e, nel contempo, provando a dileguarsi, strattonandoli e spingendoli con violenza. La sua reazione non coglieva di sorpresa gli operanti, che riuscivano prima a non farlo scappare e poi, con l'ausilio di una seconda pattuglia di colleghi, fatta appositamente convergere sul luogo ove si trovavano, a bloccarlo e a condurlo a bordo dell'auto di servizio presso gli uffici del Commissariato per le incombenze di rito".

Uno degli agenti che avevano effettuato il fermo del 40enne è stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari del San Pio da Pietrelcina di Vasto, per "le lesioni arrecategli dal Ciccarone al momento del controllo in corso Italia". E' stato giudicato guaribile in 7 giorni per le contusioni cervicale e toracica.

Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati "ulteriori 1,9 grammi di sospetta sostanza stupefacente, nascosta in un armadio, 3,6 grammi di semi verosimilmente di marijuana e un bilancino di precisione celati all'interno di una scatole di scarpe. Sotto il letto della sua camera da letto, all'interno di uno zaino, altri 95 euro in due banconote da 20 euro, cinque da 10 euro e una da cinque euro". Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno, Giancarlo Ciani.