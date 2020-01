Terza giornata consecutiva senza vittoria per la Virtus Cupello calcio a 5 che sul neutro di Montemarcone di Atessa è costratta ad arrendersi al Fossacesia. Per i rossoblu allenati da Giampaolo Porfirio è probabilmente la più brutta prestazione stagionale, terminata, oltre che con lo 0 alla voce punti conquistati, con 6 ammoniti e l'espulsione di Alessio Perazzoli.

Ad aprire le marcature è il Fossacesia, poco dopo il calcio d'inizio. E' pronta la risposta del Cupello con Scafetta, ma gli uomini del presidente Meninni subiscono la rete che fa andare le squadre negli spogliatoi sul 2-1.

Nella ripresa è il Cupello a mostrarsi più determinato e in 10 minuti prima impatta con Perazzoli e poi passa in vantaggio con bomber Mileno. A quel punto c'è l'episodio chiave di un match molto nervoso. L'arbitro espelle Perazzoli, tra le proteste dei cupellesi, e la gara gira a favore del Fossacesia. I padroni di casa sfruttano il portiere di movimento: pareggiano nuovamente e passano in vantaggio sull'errore della difesa cupellese che interpreta male una diagonale difensiva.

L'assalto alla porta locale da parte di Mileno e compagni è vano. Ne approfitta il Fossacesia che con un contropiede ben orchestrato riesce a fissare il risultato sul 5-3. La squadra di mister Porfirio avrà occasione di rifarsi sabato prossimo, 26 ottobre, alle 15, nella gara contro il Phoenix Ortona, fanalino di coda del campionato, al Palasport di Cupello.

I risultati. Casalbordino - Virtus Majna 5-4, Penne - TombesiOrtona 6-2, Phoenix Ortona - Atessa 2-3, Paglieta - Francavilla 5-5, Guardiagrele - Atl.Lanciano 5-6. Riposa: Int.Sp.Chieti

Classifica: 9 Casalbordino; 8 Paglieta; 7 Atl.Lanciano, Fossacesia, Francavilla; 6 Guardiagrele, Int.Sp.Chieti; 4 Virtus Cupello, Virtus Majna; 3 Atessa, Penne; 2 Tombesi Ortona; 1 Phoenix Ortona