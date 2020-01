L'Asd Sportland Gissi volley si prepara ad affrontare la nuova stagione sportiva. Da settembre, presso la palestra dell'Istituto tecnico commerciale Spataro di Gissi, sono già operativi i corsi di minivolley misti, gli allenamenti Under 13 femminile, la prima squadra femminile, che anche quest'anno disputerà il campionato provinciale Fipav di 2^ Divisione. Inoltre, si sta formando una prima squadra maschile.

"Catiuscia Cinti, presidente della società sportiva - si legge in una nota della Sportland Gissi - è sempre più motivata, insieme ai dirigenti, a portare avanti questo progetto sportivo, nato nel 2010 con pochi iscritti, ma che ha già raggiunto notevoli obiettivi. Oltre ad offrire ai suoi atleti una buona e sana disciplina sportiva, l'Asd Sportland Gissi crea con loro momenti di aggregazione e socializzazione, non tralasciando quei valori fondamentali, come il rispetto reciproco.

A questo progetto, per il terzo anno consecutivo, collabora il mister, Gianni Busilacchi, un professionista del settore. Dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione agonistica, la società conferma la sua presenza nel circuito Minivolley del Comitato provinciale Fipav e partecipa quest'anno con un gruppo di giovani atlete al campionato Under 13. Il cammino è ancora lungo ma, grazie anchge al sostegno del Comune di Gissi, la società - afferma la dirigenza della Sportland Gissi - anno per anno cresce, cercando di costruire un organico sempre strutturato, dalle categorie riservate ai più piccoli fino alla prima squadra".