Ancora nessuna notizia di Mirco Pelliccia, il giovane originario di Torrebruna e residente a Roma, sparito nel nulla da tre settimane. Le ricerche sono concentrate sulla Capitale, perchè sembra che proprio qui Mirco sia stato avvistato nei giorni scorsi. Tanti gli amici, anche arrivati da Torrebruna e da altre parti d'Italia, che stanno setacciando le zone dove Pelliccia potrebbe essere stato.

Per recuperare tutte le informazioni possibili è stata creata anche una pagina Facebook, Ritroviamo Mirco Pelliccia (clicca qui). Sua madre, che sta vivendo giorni d'angoscia ed è impegnata in prima persona nelle ricerche, ha lanciato un appello video a suo figlio affinchè possa far avere sue notizie.

"Vorrei sapere semplicemente come stai. Non è un problema se non vuoi tornare, ma almeno telefonami e dimmi che stai bene", dice la mamma Antonella Scoppa. La richiesta dei familiari è sempre quella di inviare eventuali segnalazioni della presenza di Mirco in qualche luogo di Roma, dove sembra essere nascosto.