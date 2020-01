Si affronteranno oggi alle 15.00 al campo sportivo Ezio Pepe dei Salesiani Vastese e Vasto Marina per la quarta giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B. In campo il meglio del calcio giovanile della zona.

Di fronte due squadre con obiettivi differenti, la Vastese di mister Michele Stivaletta, neopromossa dopo la vittoria dello scorso anno nel campionato Provinciale Chieti, punta a mantenere la categoria. I padroni di casa hanno 5 punti in classifica, con 5 gol fatti e 4 subiti, hanno vinto la prima a Cepagatti contro la Torre Alex e pareggiato 1-1 con il Miglianico e 2-2 con l'Acqua&Sapone a Montesilvano.

Il Vasto Marina di Antonio Maccione è campione in carica, lo scorso anno con Roberto Antonaci ha conquistato il titolo regionale ed è arrivato ai quarti di finale nazionali. I marineros guidano la classifica a punteggio pieno, con 9 punti, insieme a San Salvo e River Casale. Nella partita d'esordio vittoria interna contro la Virtus Cupello 4-1, poi 4-0 esterno contro la Valle Del Foro e 5-1 al Castiglione Val Fino, in totale 13 i gol fatti, 2 quelli subiti.

Anche quest'anno il Vasto Marina è tra le formazioni da battere e non dovrebbe avere problemi a fare un campionato di vertice, l'obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è quello di provare a superare i quarti nazionali, dove il cammino si è interrotto per due anni consecutivi. I mezzi e le qualità per farlo ci sono tutte.