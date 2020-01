E' un esordio amaro quello della BCC San Gabriele Volley nel campionato 2013/2014 di serie C. Le vastesi allenate da Ettore Marcovecchio rimediano una brutta sconfitta per 3-1 (25-19/21-25/25-23/25-23) per mano dell'Antoniana Pescara. A partire subito forte sono le ospiti, vincendo il primo set. A nulla serve la conquista del secondo parziale da parte di Mariani e compagne che poi lascia strada alle avversarie. Pescaresi molto efficaci al servizio e brave in difesa a recuperare ogni pallone.

La formazione vastese, invece, commette errori su errori al servizio e in attacco, limitando così le sue potenzialità. Si salvano in attacco la solita Caterina De Marinis, in campo per la sua stagione agonistica numero 30 e, a tratti, la giovane schiacciatrice Gaia Genovesi.

"E' stata una brutta partita - commenta Ettore Marcovecchio -. Ora bisognerà tornare ad allenarsi con maggior attenzione e concentrazione perché sarà un campionato molto difficile e la salvezza bisognerà meritarsela in campo".

L'occasione arriverà già sabato prossimo, quando le ragazze della BCC San Gabriele saranno impegnate sul difficile campo del Sambuceto.