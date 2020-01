Momenti di tensione in centro storico attorno alle 11. A richiamare l'attenzione di tanti passanti sono state le urla provenienti dai portici degli ex palazzi scolasticii. Secondo le testimonianze un uomo sui 40 anni, corporatura robusta, è stato fermato da due agenti in borghese, dopo essere uscito da un bar insieme ad altre persone.

L'uomo ha reagito alla presenza dei due agenti, iniziando anche a gridare a gran voce, ed è stato immobilizzato a terra. Sul posto anche il comandante ed un tenente della Polizia Municipale. In piazza Rossetti sono arrivate la volante e l'auto dell'anticrimine. L'uomo è stato fatto salire in macchina e condotto presso il Commissariato di via Bachelet.

Tante le persone accorse nei pressi degli ex palazzi scolastici, allarmate dalle forti urla dell'uomo. Qualcuno aveva anche chiesto l'intervento del 118 pensando si trattasse di una persona che stesse poco bene. Al momento non vengono fornite informazioni sul motivo per cui l'uomo è stato fermato dagli agenti, nè se a suo carico siano stati emessi provvedimenti.