Comincia giocando maluccio. Ma lotta, rimonta e supera il turno. Poi vince al fotofinish la semifinale e si aggiudica la finale giocando bene. E’ Gianluca Grossi di Avezzano il vincitore dell’edizione 2013 del Memorial Giulio Spadaccini, la gara di biliardo sportivo che, per una settimana di fila, ha visto sfidarsi sui tavoli del circolo Msp Italia di Vasto 96 giocatori provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Lazio e Campania.

Sabato l’ultima giornata delle qualificazioni aveva riservato un’altra sorpresa: l’eliminazione del napoletano Vecchione, una delle 24 teste di serie del campionato italiano professionisti, ad opera del pugliese Santoro.

Ieri i qualificati si sono ritrovati per contendersi la vittoria, partendo dagli ottavi di finale. In serata, terminate le partite dei quarti, i semifinalisti si sono ritrovati in due incontri combattuti fino all’ultimo punto.

Sul biliardo numero 1, in un match altalenante, Carmine D’Uva di Isernia ha prevalso per 2-1 sul pescarese Gianfranco Di Domenico.

Nell’altra combattuta semifinale, si affrontano Andrea Paoloni, campione europeo nel 2006 e nel 2008 con la nazionale italiana, e il marsicano Gianluca Grossi, lo scorso anno nella categoria Nazionali e da diverse stagioni in competizione nelle gare di vertice.

Primo set ai 9 birilli vinto da Paoloni con distacco, ma Grossi lotta, reagisce e si aggiudica la seconda frazione. La terza e decisiva è estremamente equilibrata: ognuno dei due contendenti ribatte colpo su colpo alle giocate dell’avversario. Nelle battute conclusive, Paoloni ha un agevole tiro di chiusura, ma sbaglia. Grossi lo punisce e vola in finale, dove parte in vantaggio, ma D’Uva recupera. Alla fine, però, è Grossi a spezzare l’equilibrio in suo favore e ad aggiudicarsi il confronto decisivo per 2-0.

Durante la premiazione, spazio ad un breve, toccante ricordo di Giulio Spadaccini.